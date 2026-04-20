Addio Banca Popolare | a Sondrio la Direzione regionale Lombardia Nord di BPER

A Sondrio, la Banca Popolare di Sondrio ha cessato le sue attività, mentre è stata istituita una nuova Direzione regionale Lombardia Nord di BPER Banca. La trasformazione riguarda la chiusura della filiale storica e l’apertura di una sede operativa per la nuova banca nel territorio. La notizia è stata comunicata ufficialmente nelle ultime settimane, segnando un cambio di gestione e di riferimento per i clienti locali.

Addio alla Banca Popolare di Sondrio, a Sondrio nasce la Direzione regionale Lombardia Nord di BPER Banca. È operativa da oggi, 20 aprile 2026, la nuova struttura con sede nel capoluogo valtellinese, istituita contestualmente all’efficacia della fusione per incorporazione della banca locale nel.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate C'è l'ok dei soci: Bper incorporerà Banca Popolare di SondrioL'operazione prevede un rapporto di cambio pari a 1,45 azioni BPER Banca per ogni azione ordinaria della Popolare di Sondrio. Via libera alla fusione: BPER incorporerà Banca Popolare di SondrioLe assemblee dei soci riunite a Milano approvano il progetto: rapporto di cambio fissato a 1,45 azioni BPER per ogni azione della banca valtellinese. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Addio banca sotto casa: chiuse altre 3 filiali e 18 sportelli; La chiesa più grande di Treviso per l'addio a Pietro Monici: fissati i funerali. Addio banca sotto casa: chiuse altre 3 filiali e 18 sportelliUn trend negativo che colpisce la Liguria scesa da 566 a 552 sedi. Borghetto Vara dopo venticinque anni perde il presidio della Bcc. Carispezia annuncia lo ’stop’ a Pallodola e all’interno della Leona ... lanazione.it