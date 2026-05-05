Nuova sede per il Cip regionale nei locali dell' Arena Leopoldo Trieste | firmato il contratto

Il Comitato italiano paralimpico della Calabria ha firmato un contratto per stabilire la sua nuova sede presso i locali comunali dell’Arena Leopoldo Trieste. Da oggi, l’organizzazione avrà uno spazio operativo dedicato all’interno di questa struttura, che ospita anche altre attività e servizi pubblici. L’accordo riguarda l’utilizzo di locali comunali, che saranno messi a disposizione del Comitato.

Il Comitato italiano paralimpico della Calabria avrà da oggi una propria sede operativa nei locali comunali dell’Arena Leopoldo Trieste. Nel salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio è stato firmato il contratto di comodato d’uso gratuito tra il Comune di Reggio Calabria e il Cip regionale.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Cisl Arezzo: "Firmato il contratto funzioni locali. Aumenti e arretrati in arrivo dopo anni di attesa"“Dopo oltre 50 mesi di attesa si chiude finalmente il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali 2022–2024. Sicurezza e rilancio urbano: firmato il protocollo per la nuova sede della PoliziaTempo di lettura: 2 minutiUn presidio di legalità nel cuore del centro storico e un’operazione a costo zero per le casse pubbliche: sono questi i...