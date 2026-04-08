È stato firmato un protocollo per la realizzazione di una nuova sede della Polizia nel centro storico della città. L’accordo riguarda la creazione di un presidio dedicato alla sicurezza e al rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine nell’area. L’intervento prevede lavori di ristrutturazione e adeguamento degli spazi esistenti, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di garantire una maggiore tutela per i cittadini.

Tempo di lettura: 2 minuti Un presidio di legalità nel cuore del centro storico e un’operazione a costo zero per le casse pubbliche: sono questi i pilastri del Protocollo d’intesa sottoscritto questa mattina presso la Prefettura di Avellino tra Ministero dell’Interno, Agenzia del Demanio e Comune di Sant’Angelo dei Lombardi. L’accordo, firmato dal Prefetto Rossana Riflesso, dal questore Pasquale Picone, dal Sindaco Rosanna Repole e dal direttore regionale dell’Agenzia del Demanio Christian Torretta, segna un passo concreto verso la realizzazione di una nuova sede del Commissariato di Pubblica Sicurezza, moderna e pienamente rispondente alle esigenze operative della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sicurezza e rilancio urbano: firmato il protocollo per la nuova sede della Polizia

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