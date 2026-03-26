Cisl Arezzo | Firmato il contratto funzioni locali Aumenti e arretrati in arrivo dopo anni di attesa

Dopo più di quattro anni di attesa, è stato firmato il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro per le Funzioni Locali 2022-2024. La firma segna la fine di un periodo senza aggiornamenti, e sono previsti aumenti salariali e pagamenti di arretrati. La notizia è stata comunicata dalla rappresentanza sindacale locale, che ha annunciato l’accordo raggiunto.

“Dopo oltre 50 mesi di attesa si chiude finalmente il rinnovo del Contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali 2022–2024. Un ritardo significativo che ha determinato un evidente danno economico per migliaia di lavoratrici e lavoratori del comparto" - scrive la Cisl in una nota. Il sindacato poi aggiunge: “Nonostante questo, il risultato raggiunto rappresenta un passaggio importante, frutto anche del lavoro serio e responsabile della Cisl, che ha contribuito in modo determinante, come primo sindacato confederale a sostenere la necessità di firmare il nuovo Ccnl. In arrivo risorse economiche concrete e innovazioni normative rilevanti. A... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Cisl Arezzo: "Firmato il contratto funzioni locali. Aumenti e arretrati in arrivo dopo anni di attesa" Articoli correlati Cisl arezzo: firmato il Ccnl funzioni locali 2022–2024, aumenti e arretrati in arrivo dopo anni di attesaArezzo, 25 marzo 2026 – Dopo oltre 50 mesi di attesa si chiude finalmente il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2022–2024, un ritardo significativo che... Leggi anche: Enti Locali, via libera al contratto 2022-2024. In arrivo aumenti e arretrati anche per i dipendenti ciociari Contenuti e approfondimenti su Cisl Arezzo Temi più discussi: Cisl Arezzo: Firmato il contratto funzioni locali. Aumenti e arretrati in arrivo dopo anni di attesa; Rinnovato il contratto nazionale Funzioni Locali: Nuova dignità al lavoro; Insieme per costruire: domani ad Arezzo il IX Congresso Feneal Uil Toscana; Cisl arezzo | firmato il Ccnl funzioni locali 2022–2024 aumenti e arretrati in arrivo dopo anni di attesa. Cisl arezzo: firmato il Ccnl funzioni locali 2022–2024, aumenti e arretrati in arrivo dopo anni di attesaRecupero del potere d’acquisto, buono pasto anche in smart working e più tutele per i lavoratori: ora parte la sfida della contrattazione decentrata e si guarda già al rinnovo 2025–2027 ... lanazione.it K2b, Cisl Uil Arezzo: Esclusi dalla presentazione nonostante l’accordo di fusione firmatoCISL e UIL ribadiscono comunque la volontà di continuare a svolgere pienamente il proprio ruolo di rappresentanza e tutela del lavoro e dei lavoratori ... lanazione.it “Un’apertura speciale della sede per celebrare le donne tra lavoro, famiglia e comunità: confronto, ascolto e vicinanza al centro dell’Open Day della CISL Arezzo” - facebook.com facebook