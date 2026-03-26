Le Farfalle tornano all’arrembaggio | l’Italia inizia una nuova avventura nella Coppa del Mondo di ginnastica ritmica
Le Farfalle riprendono l’attività in vista della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, iniziando la stagione con il Grand Prix di Marbella. La squadra italiana ha partecipato alla competizione, chiudendo il concorso generale con buoni risultati. La gara si è svolta con le ginnaste impegnate in diverse rotazioni, in un evento che anticipa le prossime tappe internazionali.
Dopo aver aperto la propria stagione al Grand Prix di Marbella, chiudendo il concorso generale del triangolare internazionale al secondo posto alle spalle della Spagna in seguito a qualche errore di troppo commesso nei diversi esercizi, le Farfalle incominceranno la propria avventura in Coppa del Mondo, il massimo circuito internazionale itinerante di ginnastica ritmica che aprirà i propri battenti a Sòfia nel weekend del 26-28 marzo. Sarà la capitale della Bulgaria a ospitare il primo appuntamento di una stagione che si preannuncia particolarmente ricca e che proporrà l’atto conclusivo in estate a Milano, prima dei Mondiali che metteranno in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it
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