Intesa Sanpaolo ' mercato dell' arte più maturo cresce design'

Il collezionismo di arte in Italia si sta affermando con maggiore solidità, ampliando i propri orizzonti oltre i confini tradizionali. Nel frattempo, il settore del design sta registrando una crescita significativa, contribuendo a rendere il mercato più maturo e variegato. Questi cambiamenti riflettono un interesse crescente e una rinnovata attenzione verso le diverse forme di espressione artistica. La tendenza si manifesta sia a livello nazionale che internazionale, con un aumento delle attività legate all'acquisto e alla valorizzazione delle opere.

Il collezionismo italiano si consolida e si allarga oltre i confini tradizionali dell'arte. È quanto emerge dalla quarta edizione del report 'Collezionisti e valore dell'arte in Italia - 2026' presentato da Intesa Sanpaolo Private Banking, che analizza profilo, scelte e dinamiche di un settore in evoluzione. La ricerca restituisce l'immagine di un collezionismo maturo, consapevole e orientato al lungo periodo, con raccolte costruite nel tempo attraverso selezione e continuità. Le collezioni risultano ampie e strutturate, con una mediana di 50 opere e una media di 99, e confermano un approccio non occasionale ma legato a una visione culturale e patrimoniale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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