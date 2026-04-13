Intesa Sanpaolo ha annunciato la presentazione di un rapporto intitolato 'Collezionisti e valore dell'arte in Italia 2026'. La banca ha continuato a sviluppare un progetto iniziato nel 2020, che analizza il ruolo dei collezionisti e il mercato dell’arte nel paese. L’indagine si concentra sui trend e sui dati relativi all’intero settore artistico italiano, puntando a fornire uno spaccato aggiornato sulla situazione attuale.

Prosegue il percorso di ricerca avviato da Intesa Sanpaolo nel 2020, dedicato al collezionismo e al mercato dell'arte nazionale, con la pubblicazione della nuova edizione di 'Collezionisti e valore dell'arte in Italia - 2026', la quarta edizione della ricerca promossa da Intesa Sanpaolo Private Banking in collaborazione con la Direzione Arte, Cultura e Beni Storici e la Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo e pubblicata da Allemandi. Il report viene presentato ufficialmente il mercoledì 15 aprile alle ore 12.00 con un evento online che potrà essere seguito in streaming sulla pagina dedicata sul sito group.intesasanpaolo.com e su ANSA.it.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Intesa Sanpaolo presenta 'Collezionisti e valore dell'arte in Italia 2026'

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