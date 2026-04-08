Negli ultimi anni, i rapporti tra l’Armenia e l’Unione Europea sono cresciuti costantemente, portando a una maggiore cooperazione tra le due parti. Dal 2024, questa tendenza si è intensificata, alimentando discussioni sulla possibilità di un futuro ingresso del Paese nell’Unione. La relazione tra i due enti si è sviluppata attraverso accordi e iniziative volte a rafforzare i legami politici ed economici, segnando un percorso di avvicinamento significativo.

Dal 2024 ad oggi si sta assistendo a un progressivo intensificarsi dei rapporti dell’Armenia con l’Unione Europea, alimentando il dibattito sul possibile ingresso del Paese nei prossimi decenni. Questo percorso lento ma costante segna un cambio di postura strategico tutt’altro che scontato nel complesso quadro geopolitico del Caucaso. I rapporti fra l’Armenia e l’Unione Europea iniziano negli anni Novanta e sono proseguiti fino ai giorni nostri; tuttavia, nel corso degli ultimi decenni si è assistito ad avvicinamenti e conseguenti battute di arresto e a nuovi riallineamenti. Formalmente, il dialogo politico e la cooperazione economica cominciarono nel 1996, quando lo Stato firmò l’Accordo di Partenariato e Cooperazione che entrò in vigore tre anni più tardi nel 1999. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Armenia: la scommessa europea nel Caucaso dagli anni Novanta a oggi

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