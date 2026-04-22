Nel 2026, i prezzi dell’acqua in bottiglia potrebbero aumentare ancora, secondo le ultime previsioni. Dopo un periodo di rincari su vari beni di prima necessità, anche questo prodotto molto diffuso tra le famiglie italiane potrebbe registrare nuove variazioni di prezzo. La possibilità di un nuovo incremento si aggiunge alle tensioni già presenti sui costi di acquisto e di consumo quotidiano.

Il costo dell’acqua in bottiglia torna sotto i riflettori nel 2026. Dopo mesi di rincari diffusi su beni di prima necessità, anche uno dei prodotti più consumati dagli italiani potrebbe subire nuovi aumenti, con un impatto diretto sulla spesa quotidiana delle famiglie. Secondo le analisi di settore, il rischio di una “stangata” non è solo teorico: diversi fattori stanno spingendo verso un incremento dei prezzi sugli scaffali. Alla base dei rincari c’è un insieme di elementi che riguarda tutta la filiera produttiva. Il primo nodo è quello delle materie prime, in particolare la plastica utilizzata per le bottiglie. Negli ultimi mesi, il costo del PET -materiale fondamentale per il packaging- ha registrato aumenti significativi, arrivando anche a crescere fino al 30%.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Acqua in bottiglia, nuova stangata in arrivo: di quanto aumenterebbero i prezzi

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