CNP Assicura ha stretto una collaborazione con Banca di Piacenza nel settore Vita. La partnership riguarda l’offerta assicurativa destinata ai 17.000 soci della banca e prevede interventi formativi per i 260 dipendenti coinvolti. La collaborazione mira a sviluppare nuovi servizi e a migliorare i prodotti già presenti nel portafoglio della banca, senza modificare le modalità di gestione attuali.

? Cosa scoprirai Come cambierà l'offerta assicurativa per i 17mila soci della banca?. Quali competenze riceveranno i 260 addetti del personale coinvolto?. Perché questa alleanza punta proprio sui prodotti di Ramo I?. Dove impatterà concretamente la nuova strategia di protezione del patrimonio?.? In Breve L'accordo decorre dal 1° maggio 2026 per la distribuzione di prodotti Ramo I.. Massimiliano Villa e Maurizio Giancani coordinano l'integrazione tra le due realtà.. Programma formativo specifico per 260 addetti della rete bancaria coinvolti.. Servizio capillare su 55 filiali tra Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna per 17mila soci.. Dal 1° maggio 2026, CNP Assicura e Banca di Piacenza avviano una collaborazione strategica per la distribuzione di soluzioni assicurative nel comparto Vita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova alleanza tra CNP Assicura e Banca di Piacenza sul settore Vita

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