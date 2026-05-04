Cnp Assicura e Banca di Piacenza | siglato un accordo per la distribuzione di soluzioni Vita

Da ilpiacenza.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cnp Assicura, appartenente al Gruppo Cnp Assurances e tra i principali assicuratori nel settore Vita in Italia, ha firmato un accordo con Banca di Piacenza. L'intesa riguarda la distribuzione di soluzioni assicurative nel comparto Vita e avrà effetto dal 1° maggio 2026. L'accordo prevede una collaborazione di lungo periodo tra le due parti nel settore delle polizze Vita.

Cnp Assicura, parte del Gruppo Cnp Assurances e tra i principali gruppi assicurativi del mercato Vita in Italia, e Banca di Piacenza annunciano la sottoscrizione di un accordo di distribuzione di lungo periodo nel comparto Vita, con decorrenza dal 1° maggio 2026.L’intesa prevede un piano di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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