Cnp Assicura e Banca di Piacenza | siglato un accordo per la distribuzione di soluzioni Vita

Cnp Assicura, appartenente al Gruppo Cnp Assurances e tra i principali assicuratori nel settore Vita in Italia, ha firmato un accordo con Banca di Piacenza. L'intesa riguarda la distribuzione di soluzioni assicurative nel comparto Vita e avrà effetto dal 1° maggio 2026. L'accordo prevede una collaborazione di lungo periodo tra le due parti nel settore delle polizze Vita.

Cnp Assicura, parte del Gruppo Cnp Assurances e tra i principali gruppi assicurativi del mercato Vita in Italia, e Banca di Piacenza annunciano la sottoscrizione di un accordo di distribuzione di lungo periodo nel comparto Vita, con decorrenza dal 1° maggio 2026.L’intesa prevede un piano di.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Tempi di attesa certi e indennizzi. Siglato l’accordo per la logisticaAl porto di Ravenna cambiano le regole del gioco per l’autotrasporto dei container: tempi certi non solo per l’attesa, ma anche per le operazioni di... Guerra nel golfo, la giornata. “L'accordo sarà siglato domani in Pakistan”: l'annuncio di TrumpTrump ha annunciato oggi la ripresa dei negoziati in Pakistan, ma ha rinnovato le minacce: "Offriamo un accordo giusto. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Banca Finint e CNP Assicura insieme per la gestione del longevity risk; PARTNERSHIP CNP ASSICURA – BANCA FININT; Banca Finint sigla partnership con Cnp Assicura per la gestione del longevity risk; Cnp Assicura: partnership con Banca Finint per la gestione della longevità. CNP Assicura e Banca Piacenza in Partnership sulle Polizze VitaCNP Assicura e Banca di Piacenza hanno firmato un accordo distributivo di lungo periodo nel comparto Vita. In questa prima fase l'intesa prevede uno ... pltv.it Assicurazioni vita, Cnp Assicura sigla accordo di distribuzione con Banca di PiacenzaAl via dal 1° maggio 2026, l’accordo prevede la distribuzione di prodotti Vita e un piano di formazione per circa 260 professionisti della banca. insurzine.com PARTNERSHIP CNP ASSICURA – BANCA FININT L’accordo è finalizzato allo sviluppo di soluzioni assicurative vita legate alle nuove necessità derivanti dai cambiamenti demografici e dedicate alla clientela affluent e private. - facebook.com facebook