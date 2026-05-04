Lilt Piacenza e Volley Academy Piacenza | un' alleanza per la salute e il benessere

Da ilpiacenza.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lilt di Piacenza e la Volley Academy Piacenza hanno firmato un protocollo d’intesa che mira a promuovere la salute e il benessere attraverso attività sportive. L’accordo prevede iniziative congiunte per sensibilizzare la comunità su temi legati alla prevenzione e alla corretta alimentazione, coinvolgendo atleti e cittadini. La collaborazione si inserisce nella volontà di rafforzare l’educazione alla salute nella zona.

La Lilt di Piacenza e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Vap hanno siglato un protocollo d’Intesa per promuovere la salute e il benessere attraverso lo sport con l’intento di creare una comunita? piu? sana e consapevole. La collaborazione nasce dalla condivisione di un obiettivo comune: lo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Notizie correlate

Benessere e prevenzione: al Parco della Galleana debutta il "Forest Bathing" con Lilt PiacenzaSi è svolta sabato 18 aprile al Parco della Galleana di Piacenza, la prima esperienza di Forest Bathing, parte di un ciclo di incontri realizzato in...

Volley Academy Piacenza: giovani talenti all’assalto dei top torneiLa Volley Academy Piacenza ha sfruttato il ponte di Pasqua per testare le proprie giovani promesse in diverse competizioni di rilievo, ottenendo...

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.