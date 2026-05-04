Lilt Piacenza e Volley Academy Piacenza | un' alleanza per la salute e il benessere

La Lilt di Piacenza e la Volley Academy Piacenza hanno firmato un protocollo d’intesa che mira a promuovere la salute e il benessere attraverso attività sportive. L’accordo prevede iniziative congiunte per sensibilizzare la comunità su temi legati alla prevenzione e alla corretta alimentazione, coinvolgendo atleti e cittadini. La collaborazione si inserisce nella volontà di rafforzare l’educazione alla salute nella zona.

La Lilt di Piacenza e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Vap hanno siglato un protocollo d’Intesa per promuovere la salute e il benessere attraverso lo sport con l’intento di creare una comunita? piu? sana e consapevole. La collaborazione nasce dalla condivisione di un obiettivo comune: lo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Benessere e prevenzione: al Parco della Galleana debutta il "Forest Bathing" con Lilt PiacenzaSi è svolta sabato 18 aprile al Parco della Galleana di Piacenza, la prima esperienza di Forest Bathing, parte di un ciclo di incontri realizzato in... Volley Academy Piacenza: giovani talenti all’assalto dei top torneiLa Volley Academy Piacenza ha sfruttato il ponte di Pasqua per testare le proprie giovani promesse in diverse competizioni di rilievo, ottenendo...