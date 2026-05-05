Nuoro tornano 10.000 scatti | il tesoro di Goffredo Guiso riappare

A Nuoro è tornato pubblico un archivio fotografico di circa diecimila lastre appartenente a Goffredo Guiso, che ripropone immagini del Novecento. Le fotografie ritraggono volti e scene di un’epoca passata, ora accessibili a chi vuole scoprire un pezzo di storia locale. La collezione, precedentemente di proprietà privata, è stata donata alla collettività, consentendo di preservare e consultare queste immagini storiche.

? Cosa scoprirai Cosa rivelano i volti del Novecento nascosti in queste dieci mila lastre?. Chi ha deciso di donare l'intero archivio privato alla collettività?. Come sono state salvate le fragili pellicole originali di Goffredo Guiso?. Dove si può consultare il nuovo volume con i saggi critici?.? In Breve Francesco Sparacino dona l'archivio all'ISRE per la fruizione pubblica e scientifica.. Mostra al Museo del Costume di Nuoro aperta fino al 10 maggio.. Catalogo di Marco Navone in vendita da 20 euro dall'8 maggio.. Volume di 230 pagine con saggi di Mura, Piquereddu e Sparacino.. Circa diecimila scatti tra lastre di vetro e pellicole vengono restituiti a Nuoro grazie al recupero dell’archivio fotografico di Goffredo Guiso, esposto presso il Museo del Costume dell’ISRE fino al 10 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuoro, tornano 10.000 scatti: il tesoro di Goffredo Guiso riappare Notizie correlate Nuoro, il tesoro di 10.000 foto di Guiso torna in mostra: prorogaUn tesoro di oltre diecimila scatti fotografici sta tornando a illuminare la storia sociale di Nuoro, grazie a un’importante iniziativa culturale... Leggi anche: Tesoro musicale: 10.000 concerti inediti online tra Nirvana e Depeche Mode