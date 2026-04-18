A Nuoro, oltre diecimila fotografie di Guiso saranno nuovamente visibili al pubblico grazie a una mostra prorogata al Museo del Costume dell’ISRE. Le immagini ripercorrono diversi decenni della vita sociale locale e sono state recuperate e messe in esposizione in un’operazione che coinvolge istituzioni culturali della zona. La mostra, che era già stata aperta in passato, rimarrà aperta ancora per un periodo aggiuntivo.

Un tesoro di oltre diecimila scatti fotografici sta tornando a illuminare la storia sociale di Nuoro, grazie a un’importante iniziativa culturale presso il Museo del Costume dell’ISRE. La mostra dedicata al celebre ritrattista del Novecento, Goffredo Guiso, è stata ufficialmente prorogata fino al 10 maggio a seguito dell’eccezionale risposta della cittadinanza. Il recupero di questo immenso patrimonio visivo, che per molti decenni è rimasto protetto all’interno dello studio privato dell’artista, rappresenta un momento di profonda riconnessione tra la memoria storica e l’identità contemporanea del territorio. L’intero progetto di valorizzazione e digitalizzazione è nato dalla sensibilità di Francesco Sparacino, il quale ha scelto di donare il fondo all’istituto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuoro, il tesoro di 10.000 foto di Guiso torna in mostra: proroga

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