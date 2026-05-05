A Nuoro, sono stati segnalati casi in cui i Carabinieri hanno negato trasferimenti richiesti ai dipendenti con diritto alla Legge 104. La questione riguarda le difficoltà nel conciliare le esigenze di servizio con la richiesta di assistenza a familiari disabili. La normativa prevede specifiche agevolazioni, ma le modalità di applicazione risultano spesso limitate dai vincoli organizzativi. La problematica coinvolge sia le procedure interne che le decisioni prese dai comandi locali.

? Cosa scoprirai Come possono i Carabinieri garantire la sicurezza con la famiglia lontana?. Perché le esigenze di servizio bloccano i trasferimenti per la Legge 104?. Chi deve decidere tra dovere in stazione e assistenza ai familiari?. Quali rischi corre la sicurezza territoriale se i militari sono logorati?.? In Breve Antonio Piccirillo denuncia l'ostacolo burocratico della Legge 1041992 nel territorio nuorese.. L'orografia impervia del Nuorese rende difficile il pendolarismo per i familiari malati.. I militari ricorrono spesso al TAR per ottenere i trasferimenti negati.. La rigidità d'organico rischia di minare l'efficacia operativa nelle zone della Barbagia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuoro, i Carabinieri e la Legge 104: il nodo dei trasferimenti negati

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