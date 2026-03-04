Nichelino compie 104 anni il vice brigadiere dei carabinieri in congedo Michele Melfa

A Nichelino, il vice brigadiere in congedo Michele Melfa ha compiuto 104 anni. Vive nella città dal 1971 e, insieme agli amici e al comandante provinciale di Torino, ha celebrato questa ricorrenza presso la sede dell’associazione carabinieri in congedo. La cerimonia si è svolta alla presenza di diverse persone, tra cui il generale di brigata Roberto De Cinti.

Vive a Nichelino da 55 anni (dal 1971) e nella locale sede dell'associazione carabinieri in congedo, il vice brigadiere in congedo Michele Melfa ha spento 104 candeline e festeggiato alla presenza degli amici e del comandante provinciale di Torino, il generale di brigata Roberto De Cinti. Al Brigadiere Melfa è stata consegnata una giberna in cristallo, offerta direttamente dal comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Generale di corpo d'Armata Salvatore Luongo, in segno di rispetto e ammirazione, esempio per tutti i militari dell'istituzione.