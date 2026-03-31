La legge 104 con riconoscimento di gravità art 3 comma 3 soggetta a revisione consente di ottenere la precedenza nei trasferimenti?

Durante un question time trasmesso il 23 marzo 2026 su una piattaforma dedicata all’istruzione, si è discusso della possibilità di ottenere la precedenza nei trasferimenti per chi ha il riconoscimento di gravità ai sensi della legge 104, articolo 3, comma 3. La discussione ha coinvolto un rappresentante sindacale, che ha fornito aggiornamenti sulla mobilità del personale docente.

Nel question time del 23 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, rappresentante sindacale della Gilda Unams, si fa il punto sulla mobilit. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Trasferimento con precedenza: quando si applica quella per assistenza al coniuge con art.3 comma 3 della legge 104/92Tra le precedenze previste nel CCNI sulla mobilità c'è anche quella per l'assistenza ad un familiare con disabilità grave, beneficiario della Legge... GPS: quando opera la precedenza per legge 104 e quale provincia rileva. Pillole di Question TimeNel question time del 21 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti, è... Tutto quello che riguarda su La legge 104 con riconoscimento di... Temi più discussi: Qual è il rapporto tra invalidità civile e legge 104?; Agevolazioni auto e IVA al 4%: per i veicoli adattati non è sempre necessaria la Legge 104; Mobilità docenti 2026/27: precedenza Legge 104 per assistenza al genitore disabile [Condizioni e chiarimenti]; Legge 104, tutte le novità da sapere. Legge 104: quali agevolazioni con riconoscimento dell’art. 3 comma 1?Legge 104: la differenza fondamentale tra il riconoscimento del comma 1 o del comma 3 nel verbale di riconoscimento di handicap è legata al riconoscimento o meno per la persona disabile dello stato di ... disabili.com Legge 104: la novità che riguarda milioni di italiani, ecco cosa cambiaScopri le ultime novità sulla Legge 104 e come possono influenzare la vita di milioni di italiani. Informati su cosa cambia e cosa sapere! cefaluweb.com Durissime le condanne internazionali alla legge sulla pena di morte approvata lunedì sera dalla Knesset; tra le voci contrarie, anche quella del Cardinale Pizzaballa, il giorno dopo la ricomposizione delle tensioni con il governo israeliano. Lo ascoltiamo al mic - facebook.com facebook La legge israeliana sulla pena di morte, un nuovo capitolo dell’apartheid contro i palestinesi x.com