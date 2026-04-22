Andora chiama i talenti | il concorso che lancia le nuove voci

Il 25 aprile 2026, alle 21:00, il locale Brothers GJ di Andora sarà il palco di una tappa del concorso regionale Vocinuove, dedicato a scoprire nuove voci. L'evento coinvolge diversi partecipanti e mira a mettere in mostra i talenti emergenti nel canto. La serata rappresenta un momento di confronto tra giovani aspiranti artisti e pubblico locale.

Il sabato 25 aprile 2026, alle ore 21:00, il locale Brothers GJ di Andora ospiterà una tappa fondamentale del concorso regionale Vocinuove.it, un evento progettato per offrire visibilità ai talenti musicali provenienti dalla Liguria e dal Piemonte. La serata, che vedrà l’inizio delle prove tecniche già dalle 19:30, rappresenta un passaggio cruciale verso la grande finale prevista per il 18 luglio a Colle Val d’Elsa, in Toscana. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Associazione GRG La Badia, di cui Baldini è il responsabile e l’organizzatore del concorso, di creare un percorso artistico che si discosti dai classici format televisivi basati sui talent show.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Andora chiama i talenti: il concorso che lancia le nuove voci Notizie correlate Leggi anche: Piacenza Jazz Fest: Il Concorso Bettinardi premia le nuove voci del jazz italiano, in finale sabato 21 febbraio. Sanremo 2026: 30 Big e nuove voci, Conti sfida talenti e hitIl Festival di Sanremo 2026 si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell'anno.