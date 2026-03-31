Le tre apparizioni della Madonna di Fatima | il racconto dei pastori Lucia Francesco a Jacinta

Il 13 maggio 1917, nella località di Fátima in Portogallo, tre bambini, Lucia di dieci anni e i cugini Francisco di nove e Jacinta di sette, riferirono di aver visto un’immagine. Questa è la prima delle tre apparizioni mariane che si sono susseguite nel corso di quell’anno.

Il 13 maggio 1917, Lúcia dos Santos, di dieci anni, e i suoi cugini Francisco e Jacinta Marto, rispettivamente di nove e sette anni, ebbero un'apparizione mariana nella località di Fátima, in Portogallo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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