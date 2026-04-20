Durante l’ultima intervista di Sky TG24, l’artista ha raccontato di aver rivolto una preghiera alla Madonna per il proprio figlio, senza entrare nei dettagli di eventuali risposte o conseguenze. La conversazione è andata in onda lunedì 20 aprile alle 21, come parte del ciclo di interviste “Stories”. Il racconto ha suscitato interesse tra il pubblico, che ha seguito con attenzione le parole dell’intervistato.

Sal Da Vinci è il protagonista della nuova puntata di Stories, il ciclo di interviste di Sky TG24, in onda lunedì 20 aprile alle 21.00. In un racconto intenso e personale, il vincitore di Sanremo 2026 ripercorre i momenti più difficili della sua vita, dalla malattia del figlio Francesco alle difficoltà economiche che hanno segnato gli anni prima del successo, fino alla carriera che oggi lo porta a rappresentare l’Italia all’Eurovision. Tra i ricordi più dolorosi emerge quello legato alla meningite che colpì suo figlio Francesco quando aveva solo un anno e mezzo. “Non si trovava una via d’uscita, ero disperato”, racconta l’artista campano con la voce ancora carica di emozione.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - “Ho chiesto una grazia alla Madonna per mio figlio”: il racconto di Sal Da Vinci (e cosa è successo dopo)

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