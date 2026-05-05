Novella 2000 arriva in edicola con Nicole Minetti | la mamma più discussa

Da novella2000.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel nuovo numero di Novella 2000, disponibile in edicola dal 6 maggio 2026, si trova uno speciale dedicato alla festa della mamma. La copertina presenta Nicole Minetti, nota per le sue vicende pubbliche e mediatiche. All’interno ci sono anche interviste inedite a Milly Carlucci, Francesco Bova, Francesco Da Vinci ed Eva Henger. La rivista include inoltre approfondimenti su eventi e personaggi del mondo dello spettacolo.

Nel nuovo numero di Novella 2000, in edicola dal 6 maggio 2026, uno speciale sulla festa della mamma, ma anche le interviste inedite a Milly Carlucci, Francesco Bova, Francesco Da Vinci ed Eva Henger. Visibilia Editrice S.r.l. con sede in Via Privata Giovannino De Grassi 1212A, 20123 Milano. Capitale sociale € 100.000,00 I.V. - C.F.P.IVA ed iscrizione alla C.C.I.A.A. di Milano N.10269990965 - REA MI-2519578. Novella 2000 © 2026. Iscritta al ROC con il n.37767. Tutti i diritti di proprietà letteraria ed artistica riservati.🔗 Leggi su Novella2000.it

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