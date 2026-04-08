Novella 2000 ha aperto un canale diretto tra i lettori e la redazione, permettendo di inviare domande e ricevere risposte sugli argomenti trattati nelle sue rubriche. Ora è possibile interagire con esperti di vari settori, tra cui bellezza, psicologia, stile e comportamento, attraverso un filo diretto online. Questa novità amplia le modalità di confronto tra i lettori e il magazine, facilitando un dialogo più immediato.

La rivoluzione di Novella 2000 è già in atto e ora si può chiedere agli esperti consigli su beauty, psicologia, bon ton, look e molto altro. Novella 2000 sta cambiando pelle e dentro a questa piccola-grande rivoluzione c’è (anche) la volontà di mettersi in ascolto con i suoi lettori. Sin dal numero attualmente in edicola, uscito l’8 aprile 2026, tutti possono interagire con le rubriche degli esperti: si potranno chiedere consigli beauty a Simona Toni, sul bon ton alla principessa Ruspoli, ma anche sulle stelle all’astrologo Joss, sulla psicologia a Barbara Fabbroni e sul look a Franco Lorenzon. Dal numero dell’8 aprile, Novella 2000 si mette in ascolto dei suoi lettori. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Novella 2000, un filo diretto con i lettori: ecco come interagire con rubriche e redazione

Il cardinale Ruini e il filo diretto con Meloni (grazie a un infermiere): «Con lei amicizia vera e affettuosa. Berlusconi? Ha fermato il comunismo»Su Giorgia Meloni il giudizio è «decisamente positivo sotto entrambi gli aspetti, sia politico sia personale».

Ciclone Harry, in allerta anche la Prefettura: filo diretto con Comuni e protezione civile per fronteggiare l'emergenzaIn allerta anche la Prefettura per l'imminente arrivo del ciclone “Harry” il cui picco è previsto per la giornata di martedì 20 gennaio.

Si parla di: Isola dei Famosi 2026, chi seguirà i naufraghi? L’indiscrezione sul nuovo inviato.

È morta Maria Venturi, giornalista, scrittrice e sceneggiatrice di IncantesimoLa giornalista e scrittrice Maria Venturi, nota come autrice di romanzi particolarmente apprezzati dal pubblico femminile, indagatrice del mondo dei sentimenti, e sceneggiatrice di successo di serie ... huffingtonpost.it

Negli archivi di Novella 2000, un secolo di gossip (e non solo)Nel 1923 la testata viene acquistata da Arnoldo Mondadori, per poi essere ceduta quattro anni dopo ad Angelo Rizzoli che vira verso un pubblico femminile. Negli anni Trenta e fino al Dopoguerra, lo ... repubblica.it