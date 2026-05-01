Nuova Ztl a Novara scatta la fase 2 | i nuovi divieti e le telecamere Cosa cambia

A Novara prende il via la seconda fase della nuova zona a traffico limitato, con l'installazione di telecamere e nuovi divieti di accesso. Questa fase riguarda l'area intorno alla Basilica di San Gaudenzio e prevede l’attuazione di alcune modifiche rispetto alla prima fase sperimentale. Le nuove misure sono state adottate per regolamentare meglio il traffico e limitare l’ingresso ai veicoli non autorizzati. La sperimentazione durerà alcuni mesi.

Parte in questi giorni il periodo di sperimentazione relativo alla seconda fase della nuova Ztl, che interessa l'area intorno alla Basilica di San Gaudenzio. La sperimentazione durerà circa un mese, durante il quale i residenti della zona e i cittadini che la frequentano saranno avvisati delle.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Novara, il 1° maggio al via la seconda fase della nuova Ztl: cosa cambiaCambia ancora la viabilità nel centro storico di Novara con l'avvio della seconda fase della nuova zona a traffico limitato. Ztl Stadio, telecamere attive. Divieti domenica dalle 13Scatta domenica l’attivazione di una Ztl intorno allo stadio di Pisa, in occasione della partita Pisa-Cagliari in programma alle 15. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Nuova Ztl a Novara, scatta la fase 2: i nuovi divieti e le telecamere. Cosa cambia; Viabilità: parte la Ztl Basilica; L’appello di Aci: Più sicurezza sulle strade con le zone 30 all’ora. Dopo una lunga fase di sperimentazione durata dieci mesi, da domani, venerdì 1° maggio, a San Gimignano entra in vigore la nuova disciplina della ZTL (Zona a Traffico Limitato) con il sistema di videocontrollo degli accessi e un aggiornamento complessivo - facebook.com facebook