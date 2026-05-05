Novantenne in osservazione dopo l' incidente sul mezzo Auser

Martedì alle 17.10, lungo la strada provinciale 68 nel tratto di via Cavanella a Concordia Sagittaria, due veicoli sono entrati in collisione frontale. Nell’incidente è rimasta coinvolta una donna di 90 anni, che è stata sottoposta a osservazione. La polizia ha ricostruito la dinamica dell’incidente e ha avviato le procedure di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza e verificare le condizioni della novantenne.

Alle 17.10 di martedì due veicoli si sono scontrati frontalmente lungo la strada provinciale 68, nel tratto di via Cavanella a Concordia Sagittaria, coinvolgendo una signora di 90 anni. Il veicolo su cui viaggiava, una vettura dell’associazione Auser al servizio di persone anziane, a bordo oltre.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Incidente mortale sul lavoro, operaio schiacciato da un mezzoDramma in un'azienda agrumicola a Barcellona Pozzo di Gotto, la Agrumi Gel che opera dagli anni Ottanta nella città del Longano. Morì dopo un incidente a Lipari: giovane palermitano condannato a 1 anno e mezzo per omicidio stradaleEra l’alba del 25 agosto 2017 quando a Lipari, in via Falcone e Borsellino, una Smart e uno scooter si scontrarono violentemente.