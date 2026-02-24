Morì dopo un incidente a Lipari | giovane palermitano condannato a 1 anno e mezzo per omicidio stradale

Un giovane palermitano ha perso la vita a Lipari dopo un incidente stradale avvenuto all’alba del 25 agosto 2017, a causa di un impatto tra una Smart e uno scooter. La collisione si verificò lungo via Falcone e Borsellino, provocando gravi ferite. La dinamica dell’incidente ha portato alla condanna di un uomo a un anno e mezzo di reclusione per omicidio stradale. La vicenda ha suscitato molte discussioni tra gli abitanti dell’isola.

Era l’alba del 25 agosto 2017 quando a Lipari, in via Falcone e Borsellino, una Smart e uno scooter si scontrarono violentemente. Sul mezzo a due ruote viaggiavano Valentino Trovato, 37 anni, e una giovane isolana. Il pr originario di Acireale, ma con radici liparesi, morì poche ore dopo, nonostante un disperato trasferimento in elisoccorso a Messina: la ragazza rimase gravemente ferita. A distanza di oltre otto anni, per il palermitano Francesco Guglielmino, che all’epoca aveva 27 anni ed era alla guida dell’auto, è arrivata la condanna definitiva per omicidio stradale. La quarta sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Lucia Vignale, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato, confermando la pena di un anno e mezzo già stabilita nei precedenti gradi di giudizio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

