Notte di incidenti tra Autocisa e provincia | due anziani gravi ferita una 27enne

Da parmatoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra venerdì e sabato si sono verificati diversi incidenti nel territorio tra Autocisa e provincia, coinvolgendo tre persone. Due anziani sono rimasti in condizioni gravi, mentre una donna di 27 anni è rimasta ferita. I soccorsi sono intervenuti in più occasioni per gestire le emergenze, con un episodio particolarmente grave registrato intorno alle 23.

Notte di incidenti nel Parmense, con più interventi dei soccorsi e tre persone ferite. L’episodio più grave si è verificato intorno alle 23.30 sull’autostrada A15 Autocisa, all’altezza di Medesano, dove per cause in corso di accertamento un’auto con a bordo una coppia di anziani si è ribaltata.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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