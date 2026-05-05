Notte di incidenti tra Autocisa e provincia | due anziani gravi ferita una 27enne

Nella notte tra venerdì e sabato si sono verificati diversi incidenti nel territorio tra Autocisa e provincia, coinvolgendo tre persone. Due anziani sono rimasti in condizioni gravi, mentre una donna di 27 anni è rimasta ferita. I soccorsi sono intervenuti in più occasioni per gestire le emergenze, con un episodio particolarmente grave registrato intorno alle 23.

Notte di incidenti nel Parmense, con più interventi dei soccorsi e tre persone ferite. L’episodio più grave si è verificato intorno alle 23.30 sull’autostrada A15 Autocisa, all’altezza di Medesano, dove per cause in corso di accertamento un’auto con a bordo una coppia di anziani si è ribaltata.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Roma, scontro frontale nella notte tra due auto: morti un ragazzo e una mamma (gravi le due figlie) Incidenti: scontro tra due auto nell'aretino, gravi due feriti trasportati in ospedaleArezzo, 25 febbraio 2026 – Un incidente tra due auto si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle ore 14:45, sulla Strada Regionale 71 nei pressi di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Scontro auto-moto nella notte: 53enne in ospedale in codice rosso; Incidenti con danni nella notte, due auto in fuga: Presentatevi al Comando dei vigili; Schianto fatale nella notte, i corpi trovati all'alba: morti i fidanzati Alexandru e Sarah; Scontro tra due auto nella notte: sei giovani finiscono in ospedale. Incidente mortale sulle autostrade della Liguria nella notte: perde la vita un motociclista di 42 anniSoccorso in codice giallo il conducente della macchina, poi trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino ... primocanale.it Incidente nella notte tra un'auto e un'ambulanza a Bordighera: tre feritiSul posto sono intervenuti inoltre i carabinieri, a cui ora spetta il compito di ricostruire l’accaduto e stabilire eventuali responsabilità ... primocanale.it Il raggio verde nella notte di #Venezia, Chris #Levine per la #pace x.com Svolta nelle indagini dell'omicidio di Filippo Scavo, ucciso la notte fra sabato 18 e domenica 19 a colpi di pistola La vittima era un esponente del clan mafioso Strisciuglio di Bari e uno dei referenti del clan nella zona di Carbonara - facebook.com facebook