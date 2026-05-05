Ogni anno, a maggio, Noto si anima di nuovo, trasformandosi nel cuore del barocco siciliano. Durante questo periodo, le facciate delle sue costruzioni si tingono di tonalità calde mentre la luce del tardo pomeriggio le avvolge, creando un’atmosfera unica. Le strade si riempiono di visitatori che percorrono i vicoli, ammirando le architetture storiche e respirando l’essenza di un patrimonio che si rinnova con ogni stagione.

C’è un momento, a Noto, in cui il tempo sembra sospendersi. Accade quando la luce del tardo pomeriggio sfuma sulle facciate color miele del centro storico e l’aria porta con sé qualcosa di antico e al contempo vivo, pulsante, irripetibile. Accade soprattutto a maggio, quando via Corrado Nicolaci si trasforma in qualcosa che non ha nome in nessun’altra lingua se non in quella siciliana: un tappeto di petali, un affresco effimero disegnato a mani nude sulla pietra calcarea del Settecento. Noto non è una città che si svela d’un colpo. Va assaporata lentamente, come il suo celebre granita al gelsomino. Fondata ex novo dopo il devastante terremoto del 1693 — che rase al suolo l’intera Sicilia sud-orientale — la città fu ricostruita su un piano urbanistico radicalmente nuovo, a poca distanza dal sito originario.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Noto, la capitale del barocco siciliano che rinasce ogni maggio

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