Romagna Capitale 2028 | Tajani scommette sul Barocco e rilancia

Il vicepremier Antonio Tajani ha visitato Forlì, dove ha partecipato all’apertura di una mostra dedicata al Barocco, un patrimonio artistico riconosciuto in tutta Italia. Durante l’evento, Tajani ha annunciato il suo sostegno alla candidatura della Romagna come Capitale italiana della Cultura 2028. La visita ha attirato molti appassionati d’arte e rappresentanti locali, interessati alle iniziative culturali promosse dall’alto. La decisione finale sulla candidatura arriverà nei prossimi mesi.

Il vicepremier Antonio Tajani ha assicurato il suo impegno a promuovere il patrimonio culturale italiano all'estero, durante una visita a Forlì incentrata sull'inaugurazione di una mostra dedicata al Barocco e sulla candidatura della Romagna a Capitale italiana della Cultura 2028. La sua presenza ha sottolineato l'importanza di valorizzare le risorse territoriali e trasformarle in opportunità di sviluppo, con un occhio di riguardo al turismo internazionale. La giornata di Tajani è iniziata con la ricezione di un dossier da parte del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, contenente i dettagli della candidatura della città e dell'intera Romagna al prestigioso titolo di Capitale italiana della Cultura 2028.