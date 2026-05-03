Il ministro ha deciso di agire legalmente contro il giornalista che ha diffuso notizie false riguardanti una visita alla ex consigliera regionale. La decisione arriva dopo che sono emerse discrepanze tra le dichiarazioni pubblicate e le fonti ufficiali. La Rai ha comunicato che non fornirà supporto alla posizione del giornalista coinvolto. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra le autorità e i media riguardo alle informazioni divulgate.

Il ministro non perdona le fake news sul caso di Nicole Minetti. Secondo quanto riportato da Il Foglio, il ministro della Giustizia Carlo Nordio sa rebbe pronto a un’azione legale nei confronti di Sigfrido Ranucci per le sue dichiarazioni a ‘ È sempre Cartabianca ‘, su Rete 4: stando a quanto scrive il quotidiano, che cita fonti del ministero, nell’istanza di risarcimento si farà riferimento al danno alla reputazione e all’immagine del Guardasigilli prodotto dalla diffusione di notizie non ancora verificate. Per questo, la Rai sarebbe indirizzata a non fornire alcuna tutela legale al conduttore di Report. Nordio querela Ranucci: nessuna visita nella villa di Cipriani e Minetti.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Nordio non perdona Ranucci e lo querela per la fake news sulla visita alla Minetti. La Rai non lo difenderà

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