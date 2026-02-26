Cancro io ti boccio 2025 26 ecco le scuole vincitrici e i progetti premiati da AIRC

La Fondazione AIRC ha svelato i nomi delle scuole che si sono distinte nella settima edizione del concorso nazionale “Cancro io ti...”. L’iniziativa premia i progetti più innovativi e coinvolgenti rivolti alla sensibilizzazione e alla prevenzione del cancro tra gli studenti. Le scuole premiate sono state selezionate tra molte candidate provenienti da diverse regioni italiane.

Fondazione AIRC ha annunciato i vincitori della 7ª edizione del contest nazionale "Cancro io ti boccio si racconta", iniziativa inserita nel progetto AIRC nelle Scuole, il programma educativo rivolto a studenti e docenti di ogni ordine e grado per promuovere cultura della prevenzione, salute e ricerca scientifica. "Cancro io ti boccio": giovani studenti nelle piazze a sostegno dell'Airc. Anche quest'anno l'Istituto comprensivo Commenda di Brindisi ha aderito alla campagna "Cancro io ti boccio", il progetto di cittadinanza. Cancro io ti boccio, gli studenti raccolgono migliaia di euro per Airc e la ricerca. Per il 14esimo anno consecutivo, gli studenti dell'Istituto Comprensivo Donna Lelia Caetani di Sermoneta si sono distinti nell'ambito della settimana. L'Istituto Alberghiero di Cassino conquista il 2° posto al concorso nazionale 'Cancro io ti boccio si racconta'. 'Cancro io ti boccio', protagonisti studenti Sant'Elpidio a Mare. Per il terzo anno consecutivo il Polo Urbani ha partecipato al progetto di cittadinanza attiva di Airc dedicato alle scuole di ogni ordine e grado Cancro io ti boccio, coinvolgendo le classi. Tornano le Arance della Salute AIRC. Venerdì 23 e sabato 24 gennaio oltre mille scuole partecipano al progetto Cancro io ti boccio, che coinvolge studenti, docenti e famiglie come volontari AIRC per un giorno.