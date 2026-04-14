Congresso Usa dimissioni dei deputati Swalwell e Gonzales per scandali sessuali | cosa cambia per Donald Trump
Due deputati americani si sono dimessi dopo essere stati coinvolti in scandali sessuali, lasciando il Congresso. Le loro uscite arrivano in un momento di attenzione crescente su questioni di comportamento e responsabilità tra i rappresentanti. La vicenda ha ripercussioni anche sul fronte politico, in particolare per figure come l'ex presidente, che continua a essere al centro di discussioni pubbliche e legali. La notizia ha attirato l'interesse dei media e ha suscitato reazioni tra i colleghi in parlamento.
Altro scossone nel Congresso Usa, dove ci sono stati due casi di dimissioni, uno tra i democratici e uno tra i repubblicani: Eric Swalwell e Tony Gonzales, travolti dagli scandali sessuali, hanno deciso di fare un passo indietro. Un evento che rischia di creare problemi alla già risicata maggioranza del partito di Trump alla Camera e di avere conseguenze sulle elezioni di midterm. Congresso Usa, scandali e dimissioni dei deputati Swalwell e Gonzales Il passo indietro per evitare la procedura di espulsione I casi di Sheila Cherfilus-McCormick e di Cory Mills Congresso Usa, scandali e dimissioni dei deputati Swalwell e Gonzales Il primo a comunicare le dimissioni è stato il democratico Eric Swalwell, padre di tre figli.🔗 Leggi su Virgilio.it
Swalwell e Gonzales si dimettono, il Congresso USA travolto da due scandaliIl democratico Eric Swalwell e il repubblicano Tony Gonzales hanno annunciato a poche ore di distanza le loro dimissioni dal Congresso USA, sotto la...
Leggi anche: Lo scandalo sessuale affonda due deputati, trema il Congresso Usa: Swalwell e Gonzales si dimettono. Traballa la maggioranza repubblicana alla Camera