Due deputati americani si sono dimessi dopo essere stati coinvolti in scandali sessuali, lasciando il Congresso. Le loro uscite arrivano in un momento di attenzione crescente su questioni di comportamento e responsabilità tra i rappresentanti. La vicenda ha ripercussioni anche sul fronte politico, in particolare per figure come l'ex presidente, che continua a essere al centro di discussioni pubbliche e legali. La notizia ha attirato l'interesse dei media e ha suscitato reazioni tra i colleghi in parlamento.

Altro scossone nel Congresso Usa, dove ci sono stati due casi di dimissioni, uno tra i democratici e uno tra i repubblicani: Eric Swalwell e Tony Gonzales, travolti dagli scandali sessuali, hanno deciso di fare un passo indietro. Un evento che rischia di creare problemi alla già risicata maggioranza del partito di Trump alla Camera e di avere conseguenze sulle elezioni di midterm. Congresso Usa, scandali e dimissioni dei deputati Swalwell e Gonzales Il passo indietro per evitare la procedura di espulsione I casi di Sheila Cherfilus-McCormick e di Cory Mills Congresso Usa, scandali e dimissioni dei deputati Swalwell e Gonzales Il primo a comunicare le dimissioni è stato il democratico Eric Swalwell, padre di tre figli.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Congresso Usa, dimissioni dei deputati Swalwell e Gonzales per scandali sessuali: cosa cambia per Donald Trump

Swalwell e Gonzales si dimettono, il Congresso USA travolto da due scandaliIl democratico Eric Swalwell e il repubblicano Tony Gonzales hanno annunciato a poche ore di distanza le loro dimissioni dal Congresso USA, sotto la...

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