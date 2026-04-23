Un uomo di 33 anni è stato arrestato dopo aver molestato e perseguitato più donne, arrivando a sfondare la porta di una di loro. Le accuse riguardano violenze sessuali, aggressioni e intrusioni nelle case delle vittime. Le indagini hanno portato all’arresto, che segue mesi di comportamenti aggressivi e molesti nei confronti di diverse donne nella zona di Altopascio. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare altri episodi.

Altopascio (Lucca), 23 aprile 2026 – Per mesi ha perseguitato e aggredito alcune donne, arrivando perfino a introdursi nelle loro abitazioni. Una escalation di episodi che ha seminato paura nel comune di Altopascio e che si è conclusa con l’ arresto di un 33enne, ritenuto responsabile di violenze sessuali e molestie. L’uomo, di origine tunisina, senza fissa dimora ma regolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Altopascio in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Lucca su richiesta della Procura. Le accuse nei suoi confronti sono pesanti: atti persecutori, violazione di domicilio, molestie e violenza sessuale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Violenze sessuali e molestie su più donne: “Ad una di loro ha sfondato la porta di casa”. Arrestato un 33enne

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