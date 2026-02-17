Non mi faccio rappresentare da un paio di chiappe su OnlyFans Ognuno fa quello che vuole | scontro in diretta tra Anna Pettinelli e Alba Parietti

Anna Pettinelli e Alba Parietti si sono scontrate durante una diretta dopo che gli atleti tedeschi di Milano-Cortina hanno pubblicato contenuti su OnlyFans per finanziare la loro preparazione. Pettinelli ha commentato con tono deciso che non si farebbe rappresentare da chi sceglie di mostrare il proprio corpo su piattaforme di quel tipo, mentre Alba Parietti ha risposto che ognuno può fare quello che vuole. La discussione si è accesa quando le due donne hanno espresso opinioni opposte sul tema del rispetto e delle scelte personali, portando alla luce un dibattito acceso tra i telespettatori.

Gli atleti tedeschi di Milano-Cortina che postano contenuti su OnlyFans per finanziare la propria attività sportiva accendono il dibattito tra Alba Parietti e Anna Pettinelli. Entrambe ospiti a "La vita in diretta" nella puntata del 16 febbraio, arrivano a parlarsi sopra e il clima si accende in fretta. Pettinelli attacca la scelta degli sportivi che ricorrono alle piattaforme per adulti per avere un'entrata extra: "Non ci credo che le federazioni sportive tedesche non sovvenzionino questi atleti come succede in Italia. Sono assolutamente contraria. Io rappresentata da un paio di chiappe su OnlyFans? Scusami, no ". 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - "Non mi faccio rappresentare da un paio di chiappe su OnlyFans", "Ognuno fa quello che vuole": scontro in diretta tra Anna Pettinelli e Alba Parietti Lite tra Alba Parietti e Anna Pettinelli, Matano interviene: "Non mi fai parlare, ognuno fa quello che vuole" Durante la puntata del 16 febbraio di La Vita in Diretta, Alba Parietti e Anna Pettinelli si sono scontrate in diretta, scatenando un acceso alterco. "Ma non così". La vita in diretta, alta tensione tra Alba Parietti e Anna Pettinelli Alba Parietti e Anna Pettinelli si sono scontrate duramente durante una puntata di