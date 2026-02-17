Lite tra Alba Parietti e Anna Pettinelli Matano interviene | Non mi fai parlare ognuno fa quello che vuole

Durante la puntata del 16 febbraio di La Vita in Diretta, Alba Parietti e Anna Pettinelli si sono scontrate in diretta, scatenando un acceso alterco. Matano, conduttore del programma, è intervenuto per calmare gli animi, dicendo: “Non mi fai parlare, ognuno fa quello che vuole”. La discussione ha attirato l’attenzione di tutti i presenti in studio e dei telespettatori collegati.