Lite tra Alba Parietti e Anna Pettinelli Matano interviene | Non mi fai parlare ognuno fa quello che vuole
Durante la puntata del 16 febbraio di La Vita in Diretta, Alba Parietti e Anna Pettinelli si sono scontrate in diretta, scatenando un acceso alterco. Matano, conduttore del programma, è intervenuto per calmare gli animi, dicendo: “Non mi fai parlare, ognuno fa quello che vuole”. La discussione ha attirato l’attenzione di tutti i presenti in studio e dei telespettatori collegati.
Lite in diretta a La Vita in Diretta, nella puntata del 16 febbraio, tra Alba Parietti e Anna Pettinelli. Motivo dello scontro una differente posizione sugli atleti che, alle Olimpiadi Milano Cortina, hanno scelto di vendere loro contenuti su OnlyFans per finanziare l'attività sportiva. "Non mi fai parlare, ognuno fa della sua vita quello che vuole", ha urlato la prima.🔗 Leggi su Fanpage.it
Ad Amici la lite tra Anna Pettinelli e Opi, De Filippi lo difende: “Fossi in lui, mi sentirei presa per il cu*”
Durante la trasmissione Amici 25, si è verificata una discussione tra Anna Pettinelli e Opi, il cantante che si lamenta delle scelte della professoressa riguardo alle canzoni.
Garlasco, lite in diretta tra Garofano e Gallo: “Generale ma che fa, minaccia?”, interviene Gianluigi Nuzzi
Durante la puntata di Quarto Grado del 12 dicembre, si è verificato un acceso scontro tra Garofano e Gallo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
