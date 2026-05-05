Durante le prime settimane di trattative per il calciomercato estivo, la Juventus è stata spesso collegata a diversi giocatori del Manchester City. Oltre a Bernardo Silva e Stones, il club bianconero ha manifestato interesse anche per un centrocampista che milita nel club inglese. La società ha avviato contatti per valutare la possibilità di portarlo in Italia nella prossima sessione di trasferimenti.

In queste prime settimane di approccio alla prossima sessione estiva di calciomercato, la Juventus è stata spesso accostata a giocatori del Manchester City. Le possibili trattive per Bernardo Silva e Stones potrebbero però non essere le uniche, in quanto il nuovo profilo valutato dai bianconeri sarebbe quello di Tijjani Reijnders. L’ex Milan non sembrerebbe rientrare nei piani di Pep Guardiola e, nonostante il contratto in scadenza nel 2030, il club potrebbe valutare delle offerte per l’olandese. Come sottolineato da Tuttosport, le condizioni di mercato, però, potrebbero non essere favorevoli ai bianconeri data l’alta valutazione del cartellino.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Non solo Bernardo Silva e Stones: la Juventus mette gli occhi su Reijnders

Notizie correlate

Leggi anche: Juventus, non solo Bernardo Silva: occhi su Kessié e Anguissa

Leggi anche: Juventus, Mendes a Torino: e sul piatto non c’è solo Bernardo Silva

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Pronto Bernardo, sono Luciano: la telefonata che può sbloccare Silva alla Juve, i dettagli; Bernardo Silva al Barcellona, il mercato Juve incassa il colpo ma...Cosa sta succedendo; Bernardo Silva, non solo la Juve: diversi club su di lui. Possibile che resti in Europa ma…; Juve, Spalletti chiama Bernardo Silva. Colpo possibile in caso di Champions.

Bernardo Silva nella palude: Spalletti lo ha chiesto pubblicamente alla Juventus. Il portoghese è sogno e necessità per l’estateBernardo Silva nella palude: Spalletti lo ha chiesto pubblicamente alla Juventus. Il portoghese è sogno e necessità per l'estate ... juventusnews24.com

From UK - Non solo Bernardo Silva: spunta anche Reijnders dal Manchester City. L'ostacolo è economicoNon c’è soltanto Bernardo Silva tra i nomi che la Juventus starebbe monitorando in casa Manchester City. Secondo la testata inglese Football Insider, i bianconeri avrebbero messo ... tuttojuve.com

La mia chiacchierata con Giuliano #Giannichedda: " #Juve arriverà quarta, partite storte capiteranno anche con Bernardo #Silva. #Bremer non va messo in discussione. E su #Vlahovic..." x.com

Calciomercato Juve: spunta Reijnders! Spalletti chiama Bernardo Silva, Alisson di corsa - facebook.com facebook