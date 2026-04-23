L’agenzia di Jorge Mendes si è recata a Torino, alimentando le discussioni sul mercato della Juventus. Oltre a Bernardo Silva, sul tavolo ci sarebbero altre trattative in fase di sviluppo. La visita si inserisce in un periodo di intenso fermento per il club, con diverse sessioni di negoziazione in corso. La presenza di Mendes nella città si aggiunge alle attività di mercato della società, senza che siano stati resi noti dettagli specifici sulle operazioni.

Il “Blitz” di Mendes a Torino: non solo Bernardo Silva. L’asse tra Torino e l’agenzia di Jorge Mendes torna a farsi rovente. Il super agente portoghese è atteso nel capoluogo piemontese nei prossimi giorni per un vertice che promette di infiammare il calciomercato della Juventus. Se il nome L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Mendes a Torino: e sul piatto non c’è solo Bernardo Silva

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