Non so perché si è arrivati a questo | il fratricida di Tricase davanti al giudice
Ieri a Tricase si è svolto l’interrogatorio di convalida nei confronti di un uomo di 33 anni, arrestato il 30 aprile con l’accusa di aver ucciso il proprio fratello, di 28 anni. Il sospettato si è presentato davanti al giudice e ha dichiarato di non sapere perché si fosse arrivati a quel punto. L’udienza si è concentrata sulla presa di posizione dell’indagato e sulla conferma dell’arresto.
TRICASE - Si è tenuto ieri l’interrogatorio di convalida di Sheikh Md Humayun, il 33enne bengalese arrestato il 30 aprile scorso con l’accusa di omicidio volontario per aver ucciso il fratello Shek Md Noyan, 28 anni, a Tricase. L’udienza si è svolta dinanzi al giudice Angelo Zizzari, alla.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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