Non so perché si è arrivati a questo | il fratricida di Tricase davanti al giudice

Ieri a Tricase si è svolto l’interrogatorio di convalida nei confronti di un uomo di 33 anni, arrestato il 30 aprile con l’accusa di aver ucciso il proprio fratello, di 28 anni. Il sospettato si è presentato davanti al giudice e ha dichiarato di non sapere perché si fosse arrivati a quel punto. L’udienza si è concentrata sulla presa di posizione dell’indagato e sulla conferma dell’arresto.