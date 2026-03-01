Sarri | Dobbiamo capire perché siamo arrivati stanchi alla partita questo è ciò che ci è mancato oggi

Dopo la sconfitta in Piemonte, l’allenatore della Lazio ha commentato la partita evidenziando la fatica accumulata dalla squadra. Ha detto che bisogna analizzare il motivo per cui i giocatori sono arrivati stanchi e ha sottolineato che questa condizione ha influito sull’andamento della gara. La sua analisi si è concentrata sulle cause interne, senza entrare in dettagli specifici.