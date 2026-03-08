Beniamino Zuncheddu ha dichiarato che un giudice non avrebbe ascoltato la sua difesa durante un procedimento legale. Ha annunciato che voterà Sì al referendum e ha precisato di non essersi mai lasciato strumentalizzare, rifiutando anche il ravvedimento per non ammettere colpe che, secondo lui, non aveva. La sua posizione si basa su questa esperienza giudiziaria.

«Non mi sono mai lasciato strumentalizzare. Ho rifiutato perfino il ravvedimento pur di non ammettere colpe che non avevo». Beniamino Zuncheddu, dopo 33 anni di carcere da innocente, oggi si trova in ospedale per curare una salute segnata dalla lunga detenzione e dalle poche cure sanitarie ricevute in carcere. Nell'intervista che segue racconta una frase che non dimenticherà mai: quando ricevette il foglio con scritto «fine pena: dicembre 9999». E spiega perché voterà Sì alla separazione delle carriere. Zuncheddu come sta? «Insomma. In questi giorni sono in ospedale per curare la mia salute, a lungo trascurata anche a causa della mia lunga detenzione e delle poche cure sanitarie ricevute in carcere». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Beniamino Zuncheddu: "Il giudice non ascoltò la mia difesa per questo voterò Sì al referendum"

“Voto sì perché mi hanno rubato la vita”. L’appello di Beniamino Zuncheddu al referendumL’allevatore rimasto ingiustamente in carcere per 33 anni si rivolge agli elettori con un video pubblicato sui social del comitato per il Sì: “Hanno...

Leggi anche: Beniamino Zuncheddu, 33 anni da innocente in carcere: “Voto Si perché mi hanno rovinato la vita”

Aggiornamenti e notizie su Beniamino Zuncheddu.

Temi più discussi: Giustizia, il momento della verità: perché il Sì al referendum può restituire equilibrio allo Stato; Perché sì. L’iniziativa sul referendum; Tre casi boomerang per il Sì; Referendum Costituzionale, incontro a San Giovanni: Per una giustizia giusta, perché SÌ.

Referendum giustizia, Zuncheddu: Voto Sì perché mi hanno rubato la vita/ In carcere 33 anni da innocenteBeniamino Zuncheddu sul referendum giustizia: Voterò sì perché mi hanno rubato 33 anni di vita. In carcere da innocente, ma nessun risarcimento ... ilsussidiario.net

Beniamino Zuncheddu torna nel Carcere di Cagliari Uta per raccogliere le firme sulla proposta di legge che porta il suo nome. Collegamento in diretta con Irene TestaCome dire insicurezza perché poi si sa che molte firme possono essere prese male mancano a volte anche i timbri da parte delle segreterie comunali vincesse unanime unanime però appare nelle e poi ... radioradicale.it

Trentatré anni in galera da innocente. Beniamino Zuncheddu, vittima di quello che è stato definito il più grave errore giudiziario italiano. Assolto nel 2024, dopo una vita spezzata. E ancora oggi senza risarcimento. Mai più errori così. Il 22 e 23 marzo vota sì! - facebook.com facebook

Beniamino Zuncheddu è un ex pastore sardo ed un martire vivente. È diventato suo malgrado un simbolo. È stato il protagonista di uno tra i più gravi errori giudiziari della storia della Repubblica Italiana: 33 anni di galera da innocente. x.com