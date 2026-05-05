Non restituisce l’auto al noleggio e prova a scappare al posto di blocco | denunciato 30enne

Un uomo di 30 anni è stato denunciato dopo aver tentato di scappare da un controllo stradale a Seregno. Era già stato segnalato in precedenza per aver fuggito da un primo posto di blocco. In quell'occasione, il veicolo che guidava risultava essere stato oggetto di appropriazione indebita. Al secondo controllo, l’uomo non è riuscito a evitare la denuncia.

Era già scappato ad un controllo ma al successivo posto di blocco non è riuscito a farla franca. È finita con una denuncia la ‘fuga’ di un 30enne segnalato alle forze dell'ordine che stava viaggiando per le vie di Seregno con un mezzo risultato oggetto di appropriazione indebita, prima di essere.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Fermato al posto di blocco con un coltello a serramanico nell'auto, denunciato 50enneUn coltello a serramanico occultato all'interno dell'abitacolo della propria autovettura, senza alcun giustificato motivo per essere trasportato. Piombino | Fermato alla guida dell'auto, rifiuta di sottoporsi al test antidroga: denunciato operaio 30enneI carabinieri di Piombino hanno denunciato un operaio 30enne di origini albanesi per rifiuto di sottoporsi all’accertamento sull’assunzione di... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Osimhen non paga rate dell'auto, Mercedes denuncia: debito da 90mila euro; Osimhen denunciato da Mercedes: non paga le rate dell'auto da 90mila euro e non la restituisce; Osimhen nei guai: la Mercedes lo denuncia per non aver pagato un'auto; Osimhen denunciato dalla Mercedes: non avrebbe saldato le rate di un leasing da 90 mila euro. Victor Osimhen denunciato dalla Mercedes: non ha pagato le rate né restituito l’auto in leasingL'attaccante è stato denunciato dalla Mercedes, che lo accusa di non aver pagato i 90 mila euro per il leasing di una lussuosa auto ibrida ... fanpage.it Osimhen denunciato da Mercedes: non paga le rate dell'auto da 90mila euro e non la restituisceVictor Osimhen, ex attaccante del Napoli, è stato denunciato dalla casa automobilistica Mercedes con l'accusa di non aver pagato le rate dell'auto, Classe G ad alimentazione ibrida, dal valore di 90mi ... napolitoday.it Solida e affidabile, Banca di Cherasco - Credito Cooperativo restituisce al territorio il valore che sa generare. Approvato il bilancio del 2025 all'Assemblea dei Soci - facebook.com facebook Il tempo restituisce tutto a chi merita. x.com