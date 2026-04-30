Negli ultimi anni, l'uso dei social network da parte dei giovani è diventato parte integrante della loro quotidianità, influenzando le modalità di comunicazione e di relazione. Le nuove generazioni si confrontano quotidianamente con strumenti digitali che, oltre a offrire opportunità di condivisione, pongono anche sfide legate alla responsabilità e alla formazione. La diffusione di questi media ha portato a riflettere sull’importanza di un’educazione digitale consapevole per i ragazzi e le ragazze di oggi.

La crescita dei giovani, oggi, passa inevitabilmente per l'utilizzo consapevole delle nuove forme digitali, in special modo dei nuovi media: i social network sono parte integrante, ineludibile, quasi protesi esistenziali per i ragazzi e le ragazze del nuovo millennio. Per Laura Galesi, da poco presidente regionale di Aiart Lazio - Associazione di Cittadini Mediali, questo è un tema cruciale, che sarà uno dei perni dell'agenda dell'associazione per i prossimi anni. “Viviamo un tempo in cui la comunicazione rischia di diventare veloce ma superficiale, connessa ma disumana”, ha dichiarato Galesi. “Per questo sentiamo forte la responsabilità di custodire le voci e i volti umani, soprattutto dei più giovani, accompagnandoli a un uso consapevole del digitale ed evitando derive di isolamento, dipendenza e abuso della rete.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giovani Periferie: nuovi media, responsabilità ed educazione per le nuove generazioni

Giovani Periferie: nuovi media, responsabilità ed educazione per le nuove generazioni

Notizie correlate

GIOVANI PERIFERIE: ISTANTANEE DELLE NUOVE GENERAZIONICi sono molti modi per raccontare, indagare, analizzare i problemi e le difficoltà delle nuove generazioni.

Fieste de Patrie dal Friûl tra Artegna e Montenars, Zilli: “Memoria e responsabilità per le nuove generazioni”Si è svolta tra Artegna e Montenars la 49ª Fieste de Patrie dal Friûl, quest’anno particolarmente significativa perché coincidente con il...

Approfondimenti e contenuti

Argomenti più discussi: Il confine invisibile della 90-91: ecco come la circolare filoviaria divide Milano in base ai redditi; Lega presenta la squadra: sicurezza, rilancio della città e periferie al centro.

Giovani e periferie. Tra centro e margine c'è l'unico varco per il futuro delle cittàNelle periferie italiane, dove l’autobus passa quando vuole e i palazzi sembrano crescere più in fretta delle opportunità, i giovani vivono sospesi in un tempo che non coincide con quello del Paese. È ... iltempo.it

Giovani e periferie, sfidare gli stereotipi con i datiNel 2024 il 12,3% delle famiglie con minori è in povertà assoluta, ma il dato sale al 16,1% nelle aree metropolitane. Gli abbandoni scolastici sfiorano l’11% nelle zone urbane dense. A Catania oltre ... vita.it

Giovani e periferie, Calabria tra le regioni più fragili. Il divario pesa anche a Catanzaro LEGGI QUI https://www.catanzaroinforma.it/cronaca/2026/04/27/giovani-e-periferie-calabria-tra-le-regioni-piu-fragili-il-divario-pesa-anche-a-catanzaro/411105/ - facebook.com facebook