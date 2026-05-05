Katy Perry ha scelto il Met Gala 2026 come occasione per affrontare pubblicamente il suo rapporto con l’immagine digitale. Il suo look ha suscitato molte discussioni, poiché rappresenta una presa di posizione visiva contro gli standard estetici imposti dai social media. La cantante ha optato per un outfit che si distingue nettamente rispetto alle scelte tradizionali della serata, attirando l’attenzione dei media e degli spettatori presenti.

K aty Perry ha scelto il Met Gala 2026 per regolare i conti con la propria immagine digitale. Dopo tre anni di assenza dalla serata più attesa della moda, la cantante è tornata al Metropolitan Museum of Art con un ensemble total white firmato Stella McCartney, una maschera argentata che le copriva interamente il viso e un dettaglio cucito sul guanto destro che racconta, meglio di qualsiasi dichiarazione, cosa significhi perdere il controllo della propria identità nell’era dell’AI. Met Gala 2026: i look più spettacolari. guarda le foto Katy Perry, l’abito e la maschera da astronauta. Sul red carpet del Met, Perry indossava un lungo abito a fascia in satin bianco di Stella McCartney, costruito interamente con tessuti deadstock italiani di recupero, senza l’impiego di nuovi materiali.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non è solo una provocazione. Il look della cantante è un vero atto di sfida

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