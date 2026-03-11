Non solo uno slogan | a Bergamo oltre il risultato è un vero e proprio atto d’amore

Bergamo. “Oltre il risultato” è uno slogan tra i più diffusi tra le tifoserie d’Italia. Spesso però non viene corrisposto dai fatti. A Bergamo invece è diverso: è un atto d’amore dal significato profondo. Come ha dimostrato la Nord con uno striscione al 75’, sul risultato di 0-6: “Notti di storia e di grandi emozioni: per chi c’è sempre stato, per chi non c’è più e per chi non può esserci”. Il Bayern Monaco è venuto a Bergamo a fare il bello e cattivo tempo, ad asfaltare l’Atalanta dal punto di vista calcistico, a dimostrare una volta di più la sua straordinaria forza. Sorpresa? Mica tanto. Forse non con questo divario nel punteggio, ma che fosse una sfida quasi impossibile per la Dea era risaputo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

