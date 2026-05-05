Nomadness Motorshow 2026 a Padova nell’area esterna del Geox

Il 16 e 17 maggio 2026, nell’area esterna del Gran Teatro Geox di Padova, si svolge una nuova edizione di Nomadness Motorshow. L’evento, unico in Italia, si distingue per il suo approccio dinamico alla cultura motoristica, andando oltre le tradizionali fiere statiche. Durante le due giornate, sono previste diverse attività e esposizioni legate al mondo delle automobili e delle moto.

Il 16 e 17 maggio 2026, l’area esterna del Gran Teatro Geox ospita una nuova edizione di Nomadness Motorshow, format unico in Italia che supera il concetto di fiera statica per celebrare la cultura motoristica in movimento, una vera e propria “motorexperience”.Su un’arena di oltre 70mila metri.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Spunta l’idea di un parcheggio nell’area esterna del ColucciIl futuro dell’area esterna del Colucci potrebbe passare anche dalla realizzazione di un parcheggio a raso destinato a residenti e cittadini. "Il Riciclo dei Ricordi”: torna il mercatino d’antiquariato e vintage nell’area esterna del mercato di CarbonaraTorna l’appuntamento con “Il Riciclo dei Ricordi”, il mercatino d’antiquariato, artigianato e vintage organizzato dall’associazione culturale...