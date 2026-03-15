Spunta l’idea di un parcheggio nell’area esterna del Colucci

È circolata l’ipotesi di realizzare un parcheggio a raso nell’area esterna del Colucci, pensato per servire sia i residenti che i visitatori. La proposta riguarda un intervento che potrebbe ampliare le opportunità di sosta nella zona, senza yet prevedere ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di realizzazione. La decisione finale spetta alle autorità competenti.

Il futuro dell’area esterna del Colucci potrebbe passare anche dalla realizzazione di un parcheggio a raso destinato a residenti e cittadini. L’ipotesi è emersa nell’ambito del Piano Città, l’accordo tra il Comune di Ascoli e l’Agenzia del Demanio che punta alla riqualificazione di diversi spazi urbani. Nel progetto di valorizzazione, l’attenzione dell’amministrazione comunale si concentra proprio sull’area esterna del complesso Colucci. L’intenzione dell’Arengo, come ribadito dal sindaco Marco Fioravanti anche durante l’ultima seduta del consiglio comunale, è quella di ottenere per alcuni anni la disponibilità dello spazio attualmente in uso fino alla fine del 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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