Il Riciclo dei Ricordi | torna il mercatino d’antiquariato e vintage nell’area esterna del mercato di Carbonara

Nel quartiere di Carbonara, l’area esterna del mercato ospiterà nuovamente il mercatino dedicato a oggetti di antiquariato, artigianato e vintage. L’evento, intitolato “Il Riciclo dei Ricordi”, è organizzato dall’associazione culturale Antiquariato Onlus Bari e riceve il patrocinio gratuito del Municipio IV. La manifestazione si svolgerà in più giorni, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire e acquistare pezzi d’epoca e oggetti unici.

Torna l’appuntamento con “Il Riciclo dei Ricordi”, il mercatino d’antiquariato, artigianato e vintage organizzato dall’associazione culturale Antiquariato Onlus Bari, con il patrocinio gratuito del Municipio IV.L’appuntamento è per domenica 3 maggio, dalle ore 8 alle 15, nell’area esterna del.🔗 Leggi su Baritoday.it COSA SI TROVA NEL MERCATO DI PIAZZOLA SUL BRENTA IL MERCATINO D’ANTIQUARIATO MIGLIORE D’ITALIA Notizie correlate Nel centro storico di Lastra a Signa torna il Mercato dei fiori e del piccolo antiquariato e vintagell 25 aprile il centro storico di Lastra a Signa, e più precisamente via XXIV Maggio, via Primo Maggio e via Diaz, si animerà con eventi e iniziative... Il mercatino dell'antiquariato torna sul Lago Maggiore: ad Arona appuntamento con "I ricordi della soffitta"Torna ad Arona l'appuntamento con "I ricordi della soffitta", il mercatino dell'antiquariato organizzato da mOn. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: L’Ospedale delle bambole: dove i ricordi tornano a vivere e il riciclo sfida l’usa e getta; Il mistero dei fratelli di Cherington: l'abbraccio eterno svelato dal DNA. L’Ospedale delle bambole: dove i ricordi tornano a vivere e il riciclo sfida l’usa e gettaA Napoli esiste un luogo dove bambole, peluche e giocattoli vengono restaurati come veri pazienti. A raccontarlo è Tiziana Grassi, primaria dell’Ospedale delle bambole, storica bottega che unisce memo ... famigliacristiana.it Il peso invisibile dei ricordi e come ’usare’ i traumiIl valore curativo dei ricordi, pezzi del nostro passato che possono diventare strumenti di guarigione e crescita personale, rendendo ... ilgiorno.it GARA DEL RICICLO Seconda giornata di gare per i ragazzi della scuola primaria dell'IC Commenda, scuola Collodi. Le emozioni, per le gare vinte e gli errori fatti nella differenziazione dei rifiuti, sono state tante ma i piccoli cittadini della città hanno m - facebook.com facebook Prima. Dopo. In mezzo, il #riciclo Un barattolo di crema, una volta vuoto e correttamente differenziato nella raccolta della #plastica, può iniziare un nuovo percorso. Grazie al riciclo può trasformarsi in #MateriaPrimaSeconda: nuova materia pronta per esser x.com