Il Riciclo dei Ricordi | torna il mercatino d’antiquariato e vintage nell’area esterna del mercato di Carbonara

Da baritoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quartiere di Carbonara, l’area esterna del mercato ospiterà nuovamente il mercatino dedicato a oggetti di antiquariato, artigianato e vintage. L’evento, intitolato “Il Riciclo dei Ricordi”, è organizzato dall’associazione culturale Antiquariato Onlus Bari e riceve il patrocinio gratuito del Municipio IV. La manifestazione si svolgerà in più giorni, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire e acquistare pezzi d’epoca e oggetti unici.

Torna l’appuntamento con “Il Riciclo dei Ricordi”, il mercatino d’antiquariato, artigianato e vintage organizzato dall’associazione culturale Antiquariato Onlus Bari, con il patrocinio gratuito del Municipio IV.L’appuntamento è per domenica 3 maggio, dalle ore 8 alle 15, nell’area esterna del.🔗 Leggi su Baritoday.it

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