È stato recentemente approvato un nuovo decreto sulle accise che riguarda il settore del noleggio di veicoli, ma molti criticano la sua efficacia. Le nuove norme non sembrano affrontare completamente i problemi legati ai costi del carburante, che continuano ad incidere sui bilanci delle aziende di trasporto. Inoltre, il settore del trasporto passeggeri non beneficia delle agevolazioni fiscali già sperimentate in altri ambiti, suscitando ulteriori perplessità tra gli operatori.

? Cosa scoprirai Quanto pesano realmente i nuovi costi del carburante sui bilanci aziendali?. Perché il trasporto passeggeri è escluso dai benefici fiscali già testati?. Come influirà questa spesa extra sulla continuità del trasporto scolastico?. Chi pagherà l'aumento dei costi se le imprese non restano competitive?.? In Breve Sconto di 20 centesimi sul gasolio e 5 sulla benzina ritenuto insufficiente.. Costi extra fino a 3mila euro mensili per medie imprese di noleggio.. Esclusione dal credito d'imposta carburanti per il trasporto passeggeri non di linea.. Proposta ripristino rimborso accise 2023 per bus turistici con motorizzazione Euro VI..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Noleggio: Contrafatto: il nuovo decreto sulle accise è insufficiente

Notizie correlate

Leggi anche: Caro carburanti, Meloni convoca un Cdm straordinario: il governo prepara il decreto sulle accise

Decreto accise, il nuovo prezzo del carburante in ItaliaL’escalation della guerra in Iran ha avuto ripercussioni immediate sui mercati energetici globali, spingendo verso l’alto il prezzo del petrolio e,...