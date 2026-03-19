Decreto accise il nuovo prezzo del carburante in Italia

Il prezzo del carburante in Italia è stato aggiornato a seguito delle recenti variazioni nel mercato energetico globale. La guerra in Iran ha causato un aumento del prezzo del petrolio, influenzando direttamente anche il costo alla pompa per i consumatori italiani. Il nuovo prezzo del carburante entra in vigore in un contesto di tensioni internazionali e di fluttuazioni sui mercati energetici mondiali.

L’escalation della guerra in Iran ha avuto ripercussioni immediate sui mercati energetici globali, spingendo verso l’alto il prezzo del petrolio e, di conseguenza, quello dei carburanti. Anche in Italia si sono registrati aumenti significativi nel giro di pochi giorni. Benzina e diesel hanno sfiorato o superato la soglia dei 2 euro al litro. Questo ha generato forte preoccupazione tra cittadini e imprese. Per fronteggiare l’emergenza, il Governo ha introdotto un nuovo decreto accise con l’obiettivo di contenere i rincari. L’intervento non prevede il meccanismo delle accise mobili, ma una riduzione diretta e temporanea della tassazione. Si tratta quindi di una misura immediata pensata per incidere subito sul prezzo finale. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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Il Prezzo del Diesel AUMENTERÀ! #italia #automobile #diesel

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Il decreto accise per cui 7 gg fa non c’erano coperture rispunta all’improvviso. A -3 dal referendum. Oggi come allora non chiare le coperture. Oggi la premier costretta ad occuparsi di guerre e Consiglio Ue. Assicurate comunque interviste tv e social. x.com