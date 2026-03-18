Caro carburanti Meloni convoca un Cdm straordinario | il governo prepara il decreto sulle accise

Il governo ha convocato un Consiglio dei ministri straordinario per approvare un decreto sulle accise, in risposta all’aumento dei prezzi dei carburanti. La riunione si tiene a Roma e coinvolge i ministri pronti a discutere le misure da adottare. La decisione arriva dopo che i prezzi alla pompa sono saliti, portando l’attenzione sull’emergenza legata al costo dei carburanti.

Roma. L’allarme per il caro carburanti spinge il governo a intervenire con urgenza. Nel primo pomeriggio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha deciso di convocare un Consiglio dei ministri straordinario alle 19 a Palazzo Chigi, con un unico tema all’ordine del giorno: l’impennata dei prezzi di benzina e gasolio legata alla crisi internazionale e alle tensioni energetiche. La convocazione è arrivata con un messaggio inviato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano nella chat WhatsApp utilizzata dall’esecutivo per le comunicazioni interne. La riunione servirà a mettere a punto un decreto urgente con cui il governo intende intervenire per contenere l’aumento dei prezzi alla pompa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caro carburanti, Meloni convoca un Cdm straordinario: il governo prepara il decreto sulle accise Articoli correlati Meloni accelera sul caro carburanti. Domani decreto per abbassare le acciseUn decreto d'urgenza che potrebbe arrivare domani in consiglio dei ministri per aggiornare una norma, già prevista nella legislazione, che rende... Caro carburanti, Meloni prende tempo. Ma il governo può attivare subito il taglio delle accise finanziandolo con la maggior Iva incassataIn attesa di capire se e quanto l’escalation in Medio Oriente causata dagli attacchi di Israele e Usa all’Iran impatterà sulle tasche delle famiglie... Una selezione di notizie su Caro carburanti Temi più discussi: La Giornata Parlamentare. Mattarella convoca il Consiglio supremo di difesa. Consiglio Ue, le comunicazioni di Meloni al Parlamento; Cdm, congelato il taglio sulle accise. E il Colle convoca il Consiglio di difesa; CARO CARBURANTI. IL MINISTRO SALVINI CONVOCA LE COMPAGNIE A MILANO PER IL 18 MARZO; Caro gasolio, Salvini convoca le compagnie petrolifere: Aumenti ingiustificati. Caro carburanti, Meloni convoca un Cdm straordinario: il governo prepara il decreto sulle acciseRoma. L’allarme per il caro carburanti spinge il governo a intervenire con urgenza. Nel primo pomeriggio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha deciso ... thesocialpost.it Caro carburanti, Salvini al tavolo con i petroliferi per un tetto al diesel. Meloni convoca il CdmIl governo accelera contro gli aumenti dei prezzi: sul tavolo il taglio delle accise e un bonus carburanti per le famiglie con Isee fino a 15 mila euro. Salvini chiede un tetto di 2 euro per il diesel ... milanofinanza.it Il caro carburanti torna a pesare sulle famiglie italiane. Il Codacons critica la linea del governo e chiede un intervento più ampio sul fronte accise, ritenendo insufficienti eventuali misure limitate a una sola parte della popolazione. Al centro del dibattito c’è il pos - facebook.com facebook Gli effetti della guerra e del caro carburanti ricadono anche sul settore della pesca. L'aumento sta diventando insostenibile, dicono i pescatori della marineria più importante dell'Adriatico. x.com