Gli bucano le gomme dell' auto poi rubano portafoglio e documenti | la denuncia

Nella provincia di Salerno, nelle vicinanze di un supermercato, è stato segnalato un episodio in cui qualcuno ha bucato le gomme di un’auto e ha sottratto portafoglio e documenti dalla vettura. L’autore o gli autori sono stati denunciati dalle persone coinvolte. L’episodio si aggiunge ad altri simili accaduti recentemente nella zona. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

Un nuovo episodio di gomme bucate - con tanto di furto - si è verificato nella provincia di Salerno. Anche stavolta, giorni fa, nei pressi di un supermercato. La vittima è un cittadino di Cava de' Tirreni.Il furtoLe modalità ricalcano quanto già segnalato in altri comuni limitrofi. Qualcuno -.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tagliate le gomme dell'auto usata dal piromane, la madre sporge denuncia Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Gli bucano le gomme dell'auto, poi rubano portafoglio e documenti: la denuncia; Da via Pianezza al carcere passando tra la giungla e i crateri in terra. Lodi annoda i lacci a Neymar, lui gli buca le gomme dell'auto... VIDEOAlquanto curioso quanto successo tra Renan Lodi e Neymar. Tutto è partito da uno scherzo del difensore dell'Al-Hilal che ha annodato le scarpette di Neymar. Non si è fatta attendere la risposta ... sport.sky.it Quei cordoli in cemento bucano le gomme. Appello all’amministrazione da via CroceNuovi parcheggi, nuovi alberi, ma anche nuove e costose problematiche per gli automobilisti. È questa la singolare situazione che si sta vivendo lungo via Benedetto Croce, un’arteria fondamentale per ... lanazione.it Salve credo di essere l unica che non riesce ad avere il basilico …, lo compro grandinò in vaso dopo tre giorni di affloscia , lo semino subita ma non cresce , altre mie lo mangiano o bucano io vi rinuncio li prendo secco - facebook.com facebook ORA ANCHE ISRAELE HA PAURA: I MISSILI IRANIANI BUCANO LA DIFESA AEREA SEMPRE PIÙ SPESSO ... x.com